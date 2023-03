El Real Madrid se atasca ante el gol

Los blancos sólo han marcado un gol en sus tres últimos partidos y Ancelotti está encontrado pocas opciones para cambiar la tendencia.

El Real Madrid vive un momento complicado, probablemente el más duro de la segunda etapa de Carlo Ancelotti en el banquillo. Los blancos están a 9 puntos del Barcelona y LaLiga se ha puesto muy complicado tras los dos últimos empates y también la Copa del Rey tras perder ante los culés en la ida de semifinales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Los tres tropiezos tienen un denominador común: el atasco de cara a la portería contraria. De hecho, el Real Madrid se ha quedado sin marcar en sus dos últimos partidos entre todas las competiciones, mismas veces que en sus anteriores 39 encuentros oficiales de la temporada, lo que ha hecho que se disparen las alarmas.

Tanto el Atleti y el Betis como los blaugranas plantearon muy buenas defensas en bloque bajo que cortocircuitaron a los blancos, todo lo contrario que ocurrió en Anfield hace dos semanas, donde con espacios aniliquaron al Liverpool. Ancelotti fue autocrítico tras el 0-0 en el Villamarín y destacó la mala toma de decisiones en los metro finales que tuvieron sus hombres.

"Nos faltó eficacia, hacíamos un regate de más y un tiro a portería de menos. Hemos jugado en espacios reducidos y nos ha costado. Hemos tenido ocasiones muy claras. Es evidente que nos está faltando gol y falta equilibrio porque ahora estamos bien atrás", analizó en la sala de prensa del Villamarín ahondando en los problemas que ya se habían visto enb un Clásico en el que su equipo no tiró a puerta.

Los problemas de gol tienen nombres propios. Lo cierto es que Karim Benzema no ha marcado en ninguno de sus últimos tres partidos entre todas las competiciones, su peor racha goleadora con el Real Madrid en un 2023 en el que parecía haber resurgido.

Asimismo, Valverde, que había sido un gran aportador en matería goleadora con sus tiros desde fuera del área, también nota en partidos muy cerrados cuando pierde el factor sorpresa de la velocidad que no es un extremo puro y deja muy huérfana la derecha y aboca el ataque a la invención de Vinicius y Benzema. En cuanto al brasileño cuando se enfrenta a bloque bajos, echa de menos un lateral que le pueda doblar y crear superioridades, algo que no encuentra con sus acompañantes habituales: Mendy, Camavinga y Nacho.

Por su parte, Rodrygo, que había sido un desatascador en lo que va de 2023, no estuvo ante el Atleti por lesión y sólo tuvo unos minutos en el Clásico. Ante el Betis, Ancelotti trató de acabar con el atasco colocándole en su posición predilecta como mediapunta y no en banda y fue el jugador más destacado a nivel ofensivo pero le faltaron socios. A veces se pisó en la mediapunta con un Benzema que estuvo demasiado lejos del área y otra veces no encontró amplitud en la derecha con Valverde.

No obstante, estas pruebas son de lo poco que puede tirar un Ancelotti que se resiste a criticar la confección de la plantilla pero lo cierto es que cada vez utiliza menos a un Marco Asensio que sigue sin renovar y directamente no cuenta con Mariano y Hazard. La irrupción de Álvaro no es más ahora mismo que una solución de emergencia para cuando se ataca a la desesperada, algo cada vez más habitua ante el bloqueo generalizado.