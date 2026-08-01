«El Real Madrid quiere desprenderse de un jugador antes de poder fichar a su gran objetivo»

José Mourinho quiere reforzar su plantilla antes de que arranque la nueva temporada de LaLiga. Según Marca, el técnico portugués se centra específicamente en la llegada de un defensa central.

Según se informa, Mourinho está molesto por la gran cantidad de lesionados, especialmente en la línea defensiva. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger y Éder Militão no están disponibles por distintas lesiones. Este último incluso tendrá que seguir rehabilitándose durante meses.

Ibrahim Konaté, procedente del Liverpool, tampoco jugará el sábado el amistoso contra la Fiorentina. El defensa francés está disfrutando de sus vacaciones tras haber alcanzado las semifinales en el Mundial.

Por el momento, Mourinho tiene que contar con los canteranos Lamini Fati y Joan Martínez en el centro de la defensa madrileña. Mientras tanto, se rastrea el mercado de fichajes en busca de refuerzos para la zaga.

Según Marca, primero tendrá que venderse un jugador antes de poder fichar a un defensa. Parece tratarse de Raúl Asencio, que actualmente se está recuperando de una lesión.

Mourinho gastó recientemente 75 millones de euros para reforzar los laterales. Denzel Dumfries llegó procedente del Inter, mientras que Marc Cucurella fue sacado del Chelsea por 55 millones de euros.

El Real Madrid aún disputará algunos amistosos antes de que comience la temporada de LaLiga. El 22 de agosto, el Espanyol será el primer rival del equipo de Mourinho.