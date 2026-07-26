El Real Madrid ha decidido aumentar su oferta económica para fichar al marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, durante el actual periodo de transferencias veraniego.

Numerosos clubes compiten por hacerse con los servicios del jugador de 19 años, encabezados por el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Manchester City.

El Real Madrid busca arrebatar al talentoso extremo marfileño en medio de la incertidumbre sobre el futuro de su estrella brasileña Vinicius Junior y de los intentos del Arsenal por incorporarlo este verano.

Al respecto, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, señaló a través de su cuenta oficial en "X" que el Real Madrid ha decidido presentar una nueva oferta al Leipzig por un valor superior a los 100 millones de euros para cerrar el fichaje de Diomandé, ante la insistencia del Paris Saint-Germain por contratar al jugador.

Algunos informes periodísticos de los últimos días habían apuntado a que el Paris Saint-Germain estaba encaminado a cerrar el fichaje de Diomandé, antes de que el Real Madrid interviniera recientemente en la carrera intentando incorporar a la estrella marfileña.







