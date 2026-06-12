El Real Madrid está muy afectado y ha emitido un comunicado sobre el papa León XIV

La visita del papa León XIV al Santiago Bernabéu ha emocionado al Real Madrid, que le concederá su máxima distinción.

De camino a España, la semana pasada se le preguntó al papa León XIV si prefería al Real Madrid o al FC Barcelona. «Eso es fácil», respondió en el avión. «El papa está a favor de todos los equipos, pero Prevost está a favor del Real Madrid».

El club difundió el momento y, el lunes, el pontífice visitó el Bernabéu.

En el emblemático estadio se dirigió a decenas de miles de personas y se reunió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le entregó una camiseta blanca con el nombre Prevost.

Como agradecimiento, el Consejo de Administración del Real Madrid, reunido el 11 de junio bajo la presidencia de Florentino Pérez, lo nombró miembro de honor del club.

«De este modo, el Real Madrid expresa su admiración y reconocimiento hacia una figura universal que representa a miles de millones de personas y promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo».

«Su visita al Santiago Bernabéu el 8 de junio de 2026 fue un honor y quedará para siempre entre los momentos más emotivos de nuestra historia», añadió el club.