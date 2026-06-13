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Muhammad Sharaf Eldeen

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El Real Madrid empata con el Barcelona en la Copa del Mundo

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EE. UU.

El Merengue ha reforzado su plantilla con más internacionales

El Real Madrid ha aumentado a 15 el número de jugadores que participarán en el Mundial de 2026, tras contar con solo 10 representantes en la competición.

Según el diario español «AS», este aumento se debe al regreso de Endrick y Nico Paz, así como a los fichajes de Bernardo Silva (aún no anunciado oficialmente), Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

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Así, el Real Madrid empata con el Barcelona, ambos con 15 futbolistas en la competición.

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El diario madrileño añade que el París Saint-Germain y el Arsenal lideran la lista con 16 futbolistas cada uno.

Por primera vez, la selección española no incluye madridistas, pero sí a ocho jugadores del Barça.

Mientras, el Real Madrid prepara su renovación con el regreso del técnico portugués José Mourinho.

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