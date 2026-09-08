El Real Madrid emite un comunicado urgente antes del duelo ante el Inter de Milán

Horas antes del inicio de su andadura europea ante el Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se vio obligado a romper su silencio futbolístico y a entrar en una polémica política que no estaba en sus planes. Un rumor que se propagó como la pólvora en las redes sociales acusaba al club de prohibir las banderas españolas, y la respuesta oficial llegó tajante y contundente.

Desmentido rotundo en un comunicado oficial

El Real Madrid emitió un comunicado oficial la noche de este martes, antes de su esperado enfrentamiento ante el Inter de Milán en el estreno de la Liga de Campeones de Europa, para desmentir lo que había circulado ampliamente.

El comunicado señalaba: «A la luz de las noticias difundidas en algunas plataformas de redes sociales y en algunos medios de comunicación, el Real Madrid Club de Fútbol desea desmentir de forma categórica lo que se rumorea sobre que el club haya dado instrucciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu de las banderas españolas o de las banderas de cualquiera de nuestras comunidades o ciudades autónomas».

Cumplimiento de la ley y un historial de permisividad

El club blanco recalcó que su política nunca ha cambiado en lo que respecta al respeto de los símbolos nacionales, subrayando que su reglamento interno es plenamente conforme con la legislación vigente.

El comunicado añadía: «El reglamento del club se rige por las directrices de la legislación vigente, y por supuesto permite, y siempre ha permitido, sin ninguna restricción, el acceso a nuestro estadio de todas las banderas oficiales de nuestro país».

Esta rápida aclaración por parte de la directiva del Real Madrid llega para cortar de raíz cualquier intento de politizar las gradas del Bernabéu en la víspera de una gran noche europea, dejando claro que las puertas del estadio seguirán abiertas para toda su afición con sus banderas oficiales, sin excepción alguna.

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La bandera «estelada» desata la crisis

El club catalán había emitido un comunicado de duro tono en el que condenaba con las expresiones más contundentes «el uso excesivo e injustificado de la fuerza» por parte de agentes de la Policía Nacional contra sus socios y aficionados cerca del estadio Martínez Valero, feudo del Elche, que portaban la bandera «estelada» propia de la región de Cataluña.

Los detalles del incidente se remontan a la detención por parte de la policía de un aficionado menor de edad, retenido con violencia, por portar una bandera «estelada», la bandera de la independencia de Cataluña, antes del inicio del partido, una actuación que el presidente Laporta calificó públicamente de «desproporcionada y violenta» y sin relación alguna con la libertad de expresión.

El caso del joven ha recibido una amplia solidaridad dentro del club, donde figuras destacadas como el astro Gavi y el presidente Laporta expresaron su absoluto respaldo a la víctima y a su familia.