El Real Madrid cambia su postura respecto a Endrick

El delantero brasileño Endrick afronta una nueva situación de incertidumbre, a pesar de haber disfrutado de una alentadora cesión en el Lyon la temporada pasada.

Está previsto que el jugador de 19 años regrese a Madrid el 28 de julio tras finalizar sus vacaciones, pero su vuelta no le garantiza un puesto en el conjunto merengue en su nueva y esperada versión bajo la dirección de José Mourinho.

Y con el club aún planteándose nuevas incorporaciones para sus opciones ofensivas, el futuro de Endrick sigue siendo una de las mayores incógnitas de cara a la pretemporada.

Según el periodista de ESPN Rodra, "el Real Madrid no descarta volver a ceder a Endrick este verano, aunque el jugador está decidido a quedarse en el Santiago Bernabéu y competir por minutos regulares".

El informe añade que Mourinho quiere evaluar a Endrick durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva.

El brasileño será evaluado junto a Gonzalo García, que continúa atrayendo el interés del Fulham, de la Premier League.

En este momento, se espera que uno de los dos jóvenes salga cedido si el Madrid logra fichar a otro delantero destacado.

Al mismo tiempo, ESPN informó de que los representantes de Endrick también han estudiado la posibilidad de conseguir otra oferta de cesión. Sin embargo, su prioridad actual difiere de las conversaciones anteriores, cuando se consideraba que los minutos de juego eran imprescindibles antes de la Copa del Mundo.

El último plan de los representantes del jugador parece ser que se quede en el Real Madrid y luche por su puesto, aunque eso signifique aceptar un papel reducido al inicio de la temporada.

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