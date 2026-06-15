El Real Madrid cambia radicalmente su filosofía: de construir el futuro a conquistar el presente

Tras dos años sin títulos, el Real Madrid actuó rápido en el mercado: dejó de fichar jóvenes promesas y apostó por jugadores consolidados para lograr resultados inmediatos.

La decisión más destacada fue nombrar entrenador al portugués José Mourinho (63 años). el experimentado técnico, con una carrera llena de títulos en Europa, regresa a La Liga con grandes ambiciones. Conocido por su claridad táctica y su capacidad para armar equipos competitivos, Mourinho llega para devolver la estabilidad y las victorias al Bernabéu.

Para reforzar una defensa que había perdido experiencia tras las salidas de Dani Carvajal y David Alaba, el club cerró tres incorporaciones de nivel: Denzel Dumfries (30 años), Ibrahima Konaté (27) y Marc Cucurella (27) llegan en su plenitud y con experiencia europea, listos para aportar solidez desde el primer día.

El fichaje que mejor refleja esta tendencia es Bernardo Silva (31 años), un líder silencioso y creativo en el centro del campo con gran inteligencia futbolística y experiencia, cuyo perfil recuerda a Luka Modrić en sus mejores años.

Con estas incorporaciones, la media de edad sube a 25,8 años y el equipo gana experiencia, madurez y variedad táctica, valores que encajan con el estilo combativo y pragmático de Mourinho.

Sobre el papel, el equipo parece más equilibrado y competitivo en Liga y Champions, aunque el veredicto final se dictará en el campo.