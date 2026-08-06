El RB Leipzig lanza una pulla al anunciar el traspaso de Yan Diomandé al Real Madrid

Tras semanas de intensas negociaciones, este jueves por fin hubo luz verde: Yan Diomandé es jugador del Real Madrid. El experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano ya aseguró hace semanas que el traspaso se haría sí o sí, algo que desató bastante revuelo en X. El RB Leipzig, que ingresará hasta 140 millones de euros por el sensacional traspaso del delantero de diecinueve años, también se ha sumado ahora al debate.

Romano dio el 26 de julio su 'here we go' para el fichaje de Diomandé por el Real Madrid, por una cantidad de 'más de 100 millones de euros'. La información del italiano provocó sorpresa en su colega Florian Plettenberg, de Sky Sport, que seguía la operación muy de cerca para el medio alemán.

En X le preguntaron a Romano por el estado exacto de la operación, lo que dio pie a una fuerte discusión entre Romano y Plettenberg. Según este último, no se trataba en absoluto de un done deal. Eso desembocó en una disputa pública entre los dos periodistas, que fueron perdiendo cada vez más de vista el tema 'Diomandé'.

En las últimas semanas, Romano siguió asegurando que el acuerdo estaba completamente cerrado, mientras que Plettenberg escribía que las negociaciones seguían en marcha. El traspaso ya se ha cerrado, aunque la cifra es algo más alta de lo que informó Romano: de 'más de 100 millones' a 125 millones fijos, más 10 millones en bonus fáciles y 5 millones en otros más complicados.

Leipzig parece, en cualquier caso, ponerse del lado de Plettenberg. El club hizo oficial la noticia del fichaje con el titular 'here we actually go', es decir: el traspaso solo queda realmente cerrado ahora. Para el Leipzig supone un récord absoluto de traspaso. Hasta ahora, Josko Gvardiol ocupaba el primer puesto. El croata se marchó por 90 millones al Manchester City.

Diomandé solo llevaba una temporada en el Leipzig. El club alemán ejecutó en el verano de 2025 la cláusula del contrato de Diomandé con el Leganés, que ingresó 20 millones de euros por él y además puede recibir otro 5 por ciento de la plusvalía. El año anterior, el marfileño todavía intentaba abrirse camino en Estados Unidos.

Diomandé suma ya catorce partidos con Costa de Marfil y también causó una gran impresión en el último Mundial. En el Real Madrid, el extremo derecho no tendrá que competir en cualquier caso con Franco Mastantuono, que está a punto de ser cedido a la Fiorentina hasta el final de la temporada.