El Raja elige a webook.com como socio oficial de venta de entradas

RAJA S.A., la sociedad deportiva encargada de gestionar las actividades deportivas y comerciales del club Raja Club Athletic, anunció la firma de una alianza estratégica con webook.com, que se convierte en el socio oficial exclusivo del club en la gestión de las entradas por internet durante las próximas tres temporadas.

Esta alianza constituye una nueva etapa en la transformación de las actividades del club y responde a una ambición clara: ofrecer una experiencia de venta de entradas moderna y de fácil acceso, acorde con los mejores estándares internacionales, para los aficionados del Raja.

Una experiencia de entradas diseñada en torno al aficionado

En el marco de esta alianza, webook.com lanzará una solución de venta de entradas de nueva generación, diseñada para simplificar cada etapa del recorrido del aficionado, desde la compra de la entrada hasta el acceso al estadio.

Los aficionados podrán elegir sus asientos con precisión, previsualizar su ubicación con tecnología tridimensional y obtener una entrada totalmente digital y segura. Asimismo, un mercado oficial permitirá revender la entrada con total confianza cuando el aficionado no pueda asistir al partido. Una tienda oficial de productos digitales completará esta experiencia, ofreciendo a los aficionados los productos digitales oficiales del club.

Esta plataforma escalable integrará progresivamente nuevos servicios para hacer la experiencia de los días de partido más fluida, personalizada y conectada.

Una alianza al servicio de la transformación del club

La modernización de las entradas representa un eje importante en la estrategia de desarrollo de RAJA S.A. Además de la dimensión tecnológica, esta alianza permitirá al club mejorar el conocimiento de su afición, reforzar la relación directa con sus seguidores y gestionar de forma óptima y sostenible sus ingresos vinculados a los días de partido.

La elección de webook.com se produce tras un proceso de evaluación que abarcó especialmente la calidad de la solución tecnológica, la experiencia del usuario, la capacidad operativa del socio y su capacidad para acompañar a un club con una afición de tal magnitud y compromiso como la del Raja.

Nawal El Aidaoui, directora general de RAJA S.A., declaró: «Los aficionados están en el centro de nuestra estrategia de desarrollo. Las entradas representan un momento esencial en su recorrido con el club, y nuestra ambición no se limita a digitalizar la venta de entradas. Queremos ofrecer una experiencia más sencilla, fluida y segura, dotándonos de una plataforma que nos permita comprender mejor las aspiraciones de nuestra afición y construir una relación más sólida con ella de forma continua».

La experiencia tecnológica de webook.com al servicio del Raja

webook.com acompaña a organizadores, instituciones y grandes actores del deporte y el entretenimiento en la gestión y comercialización de sus eventos. Presente en más de 180 países, ya es en Marruecos el socio exclusivo de entradas de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) y gestiona su portal oficial.

Esta experiencia se traduce en una capacidad probada para gestionar los picos de demanda propios de las grandes citas del fútbol marroquí, además de un sistema de seguridad diseñado para combatir la reventa ilícita y el mercado negro, con el fin de garantizar que las entradas lleguen a los aficionados reales.

A través de esta alianza, webook.com movilizará su experiencia tecnológica y operativa para ofrecer una solución adaptada a las particularidades del Raja Club Athletic, al tamaño de su afición y a las exigencias de organización de sus partidos. La plataforma evolucionará a lo largo de las temporadas para integrar nuevos servicios y responder a los hábitos de los aficionados, garantizando un alto nivel de seguridad, fiabilidad y rendimiento.

Por su parte, Amine Alaoui, director general de webook.com Marruecos, declaró: «Nos enorgullece especialmente acompañar al Raja Club Athletic, una institución histórica que cuenta con una de las aficiones más numerosas y apasionadas de la región. Tras nuestra alianza con la Real Federación Marroquí de Fútbol, este nuevo compromiso confirma nuestra voluntad de poner nuestra tecnología y nuestra experiencia al servicio del fútbol marroquí. Nuestro objetivo es construir una experiencia de entradas sencilla, fiable e innovadora, que acerque aún más al Raja a sus aficionados y contribuya a modernizar la experiencia de los días de partido».

Esta alianza con webook.com se inscribe en la estrategia global de RAJA S.A., que tiene como objetivo modernizar las actividades del club, mejorar de forma sostenible la experiencia de sus aficionados y reforzar sus ingresos para respaldar sus ambiciones deportivas.

Acerca de RAJA S.A.

RAJA S.A. es una sociedad deportiva con un capital de 250 millones de dírhams, dedicada a la gestión profesional de las actividades deportivas y comerciales del Raja Club Athletic. Su capital es propiedad en un 60% de Ports4Impact y en un 40% de la asociación Raja Club Athletic. RAJA S.A. aspira a convertirse en un actor principal del deporte marroquí y africano, combinando el rendimiento deportivo, el desarrollo económico, la innovación y la responsabilidad social.

Acerca de webook.com

webook.com es una plataforma internacional de entradas y eventos presente en más de 180 países. En Marruecos, es el socio exclusivo de entradas de la Real Federación Marroquí de Fútbol y gestiona su portal oficial, abarcando las entradas, los datos de los aficionados, el control de acceso y la logística de los estadios. La plataforma también se encarga de las entradas de las grandes citas culturales de Marruecos, entre ellas Jazzablanca y Casablanca Music Week