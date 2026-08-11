El PSV recibe excelentes noticias del RB Leipzig sobre Lutsharel Geertruida

La posibilidad de que Lutsharel Geertruida llegue al PSV ha vuelto a crecer un poco. Así lo informa Jeroen Kapteijns, periodista de De Telegraaf.

El RB Leipzig se enfrenta, de hecho, a una plantilla demasiado amplia. En estos momentos, el entrenador Martín Demichelis cuenta con 34 jugadores del primer equipo y esa cifra debe reducirse a 28, según fuentes de Alemania.

Geertruida parece ser uno de los nombres señalados para salir. El polivalente defensa no ha ocultado su deseo de regresar a Países Bajos.

En estos momentos, el PSV es el único club de la Eredivisie que tiene una opción seria de lograr la firma de Geertruida, cuyo precio rondaría los 20 millones de euros. El conjunto de Eindhoven busca con insistencia un refuerzo de calidad para la zaga.

Eso volvió a quedar subrayado el pasado fin de semana, en el estreno liguero ante el Fortuna Sittard (2-2). Ryan Flamingo cometió un error dramático en el gol inicial de Ole Romeny.

Geertruida tiene contrato con el Leipzig hasta mediados de 2029. Aun así, la sobrepoblada plantilla de Demichelis puede provocar que este verano se abra la puerta a una salida. Por eso, el PSV sigue muy de cerca la situación.