El PSV puede despedirse de millones: se cae el gran traspaso de Couhaib Driouech

Couhaib Driouech finalmente no continuará su carrera en el Rangers, según informa este viernes el periodista que cubre al club Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. Las partes implicadas no lograron llegar a un acuerdo en los últimos días en Glasgow, por lo que el extremo regresará al PSV.

El atacante, de 24 años, ya estaba en Escocia para cerrar su traspaso, pero ahora el PSV puede despedirse de nada menos que 8 millones de euros.

Por ahora no está claro qué ha sucedido exactamente, pero en cualquier caso Driouech regresará a Eindhoven.

El PSV ve cómo se cae un traspaso por cuarta vez en cinco meses. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo y Armando Obispo precedieron a Driouech.

No parece que Driouech vaya a volver a desempeñar pronto un papel importante en el PSV. Tuvo que perderse los primeros partidos de la temporada por una lesión.

Además, da la impresión de que Driouech ha sido superado por el canterano Amir Bouhamdi. Próximamente firmará un nuevo contrato en el Philips Stadion.

El sábado por la noche el PSV volverá a la acción. El conjunto de Eindhoven visitará al Excelsior a las 20:00. El pasado fin de semana, el PSV no pasó del empate 2-2 ante el Fortuna Sittard.