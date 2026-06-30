El PSV llega a un acuerdo con el líder y vende a su delantero

Jesper Uneken deja el PSV. El delantero de 21 años ha firmado un contrato de varios años con el Ik Sirius sueco, líder de la máxima categoría. El traspaso de este verano asciende a unos 600 000 euros.

Llegó al PSV en 2011, pero el club le comunicó que no contaba con él para la próxima temporada. A petición del Sirius, el PSV recibe ahora un pago inicial elevado, que podría incrementarse en el futuro.

El club confía en revenderlo en el futuro por una cifra mayor. De momento, Uneken debe ayudar al líder sueco a lograr un puesto en la fase previa de la Liga de Campeones: el Sirius lidera la clasificación con 28 puntos en diez jornadas.

La temporada pasada, cedido en el RKC Waalwijk, marcó dieciséis goles y despertó el interés del Fortuna Sittard, que ofreció 300 000 euros —rechazados por el PSV—, así como del Excelsior y el NAC Breda.

Tras pasar el reconocimiento médico, se incorporará de inmediato al primer equipo del líder sueco, donde podrá demostrar su valía durante el verano.

Al jugador le restaba un año de contrato con el PSV; con el campeón de Eindhoven solo disputó dos minutos y marcó.

El PSV no incluyó cláusula de reventa, pero confía en recibir una buena suma por él en el futuro. Según la normativa internacional de formación, el 4 % de cualquier traspaso futuro irá al PSV.