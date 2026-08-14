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El PSV está convencido y tiene millones de sobra para Mikkel Bro Hansen

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Mikkel Bro Hansen, un gran talento de 17 años del Bødø/Glimt, debe llegar para reforzar la delantera del PSV. Así lo informa el periodista Rik Elfrink en nombre del Eindhovens Dagblad.

En sus primeros quince partidos con el primer equipo del Bødø/Glimt, Bro Hansen firmó ocho goles y tres asistencias.

Al adolescente solo le queda un año de contrato en el Bødø/Glimt, por lo que el PSV, al igual que varios otros clubes europeos, quiere lanzarse ahora a por él.

El conjunto de Eindhoven ya ha presentado una oferta por Bro Hansen, que también ha recibido ya una propuesta.

Elfrink sabe más sobre el posible precio de salida. “Presumiblemente será de varios millones, y el contrato de Bro Hansen, al que solo le queda un año, no es un factor de importancia.”

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“Si el jugador no es vendido ahora, ya en invierno podrá hablar con clubes y el verano siguiente podrá marcharse sin que los clubes paguen una cantidad por traspaso”, añade el periodista.

Entre otros, hay clubes de Inglaterra dispuestos a pagar fuerte por Bro Hansen. El PSV quiere hacerse con él y, además, dar salida también a un delantero este verano. Esmir Bajraktarevic todavía podría salir, por ejemplo.

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