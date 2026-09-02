El PSV ata a Lammers: esta es la cantidad del traspaso

Sam Lammers regresa al PSV, según ha informado el club de Eindhoven en su página web. El delantero, procedente del FC Twente, firma un contrato de dos años y llevará la camiseta con el dorsal 29. Según se informa, el PSV paga dos millones de euros por el traspaso.

«Esto de verdad se siente como volver a casa. Es increíble ver cómo el club ha estado construyendo, en sentido literal y figurado, durante todo este tiempo. La academia ha recibido una enorme mejora en cuanto a instalaciones, la parte profesional ha sido completamente renovada, y eso por no hablar de todas las novedades en el estadio. El PSV está en auge, se nota en todo», celebró Lammers tras firmar los contratos.

El delantero nunca dudó sobre un regreso al PSV. «Desde la primera llamada, la sensación por ambas partes fue muy buena. Para mí fue una decisión obvia regresar al PSV. Ahora mismo encaja todo el panorama. He vuelto con muchísimas ganas, nueva energía y ambición.»

«Seguíamos buscando un refuerzo potente para la posición de delantero centro y Sam era el primero de la lista para todos nosotros», explicó el director deportivo Earnest Stewart. «Encaja muy bien en la forma de jugar que defiende el PSV, tiene mucha experiencia, conoce el club y es un goleador contrastado. Además, aporta la mentalidad adecuada y sabe lo que hace falta para rendir en el PSV. Por eso estamos muy felices de que Sam haya vuelto a Eindhoven.»

Lammers es el séptimo fichaje veraniego del PSV. Anteriormente llegaron a Eindhoven Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa y Ayoni Santos.

El fichaje pasó por la cantera del PSV y finalmente llegó al primer equipo. En 2020 se produjo su traspaso al Atalanta. Después llegaron etapas en el Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, Rangers FC, FC Utrecht y FC Twente.

Lammers podría debutar el sábado con el PSV. El vigente campeón visita ese día al Ajax.