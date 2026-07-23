El PSV anuncia de repente una gran noticia sobre Mauro Júnior

Mauro Júnior es el nuevo capitán del PSV, según ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. «Un brasileño con corazón rojiblanco, ahora nuestro capitán», señaló el club brabanzón.

En realidad, Jerdy Schouten es el capitán del PSV de Peter Bosz, pero el centrocampista, que también puede actuar como defensa, sufre una lesión de ligamento cruzado y no se espera su regreso por el momento.

Por eso, Mauro Junior es ahora el hombre que llevará el brazalete durante los próximos meses. El lateral izquierdo, que también puede jugar en el centro del campo, lucirá el brazalete por primera vez en el duelo por la Supercopa Johan Cruyff contra el AZ.

El PSV está trabajando actualmente para renegociar y ampliar el contrato de Mauro Junior. En su contrato actual figura una cláusula de rescisión de doce millones de euros y el PSV quiere eliminarla.

Anteriormente, tanto el Fenerbahçe como el FC Porto ya habían mostrado un fuerte interés en hacerse con los servicios de Mauro. El segundo de esos clubes incluso estuvo a punto de alcanzar un acuerdo el mes pasado.

Por eso, la directiva del PSV teme una salida y está dispuesta a llegar lejos para sacar esa cláusula del contrato. El entorno de Mauro está abierto a ello, pero quiere una compensación a cambio.

Rik Elfrink habló la semana pasada de «una cantidad considerable». Está por ver hasta qué punto el club de Eindhoven está dispuesto a aceptarlo. «El PSV está dispuesto a aceptarlo parcialmente, pero con cierta razonabilidad y equidad».