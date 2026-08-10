El PSV alcanza un acuerdo para un traspaso de 8 millones de euros

El PSV ha llegado a un acuerdo con el Rangers FC por el traspaso de Couhaib Driouech, según informa De Telegraaf siguiendo al periodista de fichajes Mounir Boualin, de SoccerNews. El club de Eindhoven recibirá, según se informa, 8 millones de euros por el extremo.

El martes tendrá lugar el reconocimiento médico en Escocia. Después, Driouech firmará un contrato hasta mediados de 2030. El Rangers se adelanta así tanto al Celta de Vigo como al Red Bull Salzburg, que anteriormente también habían mostrado interés.

Para Driouech, por tanto, llega a su fin su aventura en el PSV, que lo fichó hace dos años por unos 3,5 millones de euros procedente del Excelsior. Nunca logró convertirse en un titular fijo.

Con el regreso de Ruben van Bommel, la perspectiva de minutos también se redujo cada vez más para Driouech. Ivan Perisic también puede actuar en la banda izquierda, por lo que Driouech ha sido principalmente suplente con Peter Bosz.

Driouech es para el PSV el cuarto traspaso de salida de este verano. Ismael Saibari protagonizó el gran golpe con su traspaso de 53 millones de euros al Bayern de Múnich, pero también Joël Drommel y Sami Bouhoudane dejaron una pequeña suma de dinero.

Sin embargo, Earnest Stewart no parece haber terminado todavía este verano. El director deportivo sigue trabajando en la salida de Adamo Nagalo, mientras que jugadores como Ricardo Pepi y Armando Obispo también podrían dar el salto.