El PSG emite un comunicado oficial sobre la lesión de su estrella

El Paris Saint-Germain emitió este lunes un comunicado oficial sobre el estado de su jugador Warren Zaïre-Emery, tras su retirada de la concentración de la selección de Francia por lesión.

Zaïre-Emery disputó por completo con el Saint-Germain el partido ante el Marsella ayer domingo, y contribuyó a la victoria de su equipo en el clásico (2-1), en la quinta jornada de la liga francesa.

Sin embargo, Zaïre-Emery se vio obligado a abandonar la concentración de Francia, y en su lugar entró su compañero en el conjunto parisino Magnès Akliouche, convirtiéndose así en uno de los ausentes más destacados de la primera lista del entrenador Zinedine Zidane.

El Saint-Germain señaló en su comunicado a través de su sitio oficial: "Tras sufrir una lesión leve en el muslo izquierdo durante el partido contra el Olympique de Marsella la noche del domingo, Warren Zaïre-Emery seguirá recibiendo tratamiento esta semana".

Cabe recordar que Zaïre-Emery juega con el primer equipo del Paris Saint-Germain desde 2022, además de que juega con la selección de Francia desde 2023.

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