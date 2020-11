El problema de River que inquieta a Gallardo: "No podemos terminar lo que producimos"

El Millonario rescató un valioso empate en Brasil ante Paranaense, pero el Muñeco sabe que hay mucho por mejorar de cara a la revancha.

Sobre la hora, River empató 1-1 en Curitiba el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Athletico Paranaense; un resultado que lo deja bien parado de cara a la revancha en Avellaneda. Sin embargo, tanto Marcelo Gallardo como sus dirigidos se fueron con cierto sabor amargo de Arena da Baixada ya que sintieron que merecieron y se pudieron haber llevado mucho más que un punto.

De hecho, los números así lo reflejan: el Millonario dominó el juego en , tuvo más la pelota (70% a 30% en la posesión) y generó más situaciones de peligro, pero tuvo un bajo porcentaje de efectividad y le faltó siempre el toque final, tal como manifestó el Muñeco luego del partido.

"Lo que me inquieta no es la falta de gol de los delanteros porque suelen aparecer en momentos importantes" , arrancó el entrenador riverplatense, en conferencia de prensa, y explicó cuál es su verdadera preocupación: "Me inquieta que no pudimos darle terminación a lo que producimos; pero no recaigo en ese análisis de que si los delanteros no hacen goles".

En la misma línea, Gallardo argumentó: "El equipo produce y los delanteros generan, pero hoy no pudimos definir y cuando no definís, te queda ese sabor a poco". Y continuó: "Nos queda un sabor amargo porque podríamos haber ganado el partido. Lo dominamos pero nos faltó un plus en la definición. El rival nos respetó mucho y se encontró con un gol inesperado. Generamos situaciones con más amor propio que juego. Era difícil entrar pero tuvimos jugadores que pudieron romper por adentro, como Carrascal".

"Fuimos un equipo dominador. Intentamos siempre ocupar el frente de ataque contra un equipo que se cerró muy bien. Era difícil controlar la pelota en esta cancha y lo hicimos desde el primer minuto. Me deja tranquilo porque no perdimos la esencia de lo que somos como equipo", concluyó el DT.