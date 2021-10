El primer clásico del nuevo líder Ansu

Tras 15 años de dominio absoluto de Leo Messi, Ansu Fati recoge el guante del '10' y deberá ser el líder del Barça en el Clásico de los jóvenes

"Es un chico de 18 años, pero tiene una madurez extraordinaria", dijo Joan Laporta el jueves pasado en el acto de renovación de Ansu Fati como jugador del Barcelona. El hispano-guineano será azulgrana hasta 2027, pero ya nadie mira al futuro, sino al presente. Este domingo, el Barça recibe al Real Madrid en el Camp Nou sin el faro que le ha iluminado los últimos quince años. Leo Messi ya no está. Tampoco viste de blanco Sergio Ramos, el emblema merengue y azote del barcelonismo desde que Cristiano Ronaldo decidiese marcharse a la Juventus. Ansu Fati es la nueva esperanza blaugrana, un joven que acaba de cumplir la mayoría de edad y que ha heredado el dorsal de más peso de cualquier equipo de fútbol, el '10'. El número del líder. El dorsal del futbolista que está obligado echarse el conjunto a sus espaldas. Para bien y para mal.

Pero a Ansu nada le pesa. "Para mí no es ninguna presión, sino una motivación que me hace levantarme todos los días para seguir mejorando", explicó sin despeinarse ante la prensa. Él mismo reconoce que, pese a tener mimbres de estrella, su carrera arranca ahora mismo. "Aun no he hecho nada, estoy empezando mi carrera y tengo que seguir trabajando. Me queda mucho margen de mejora", dijo el día que firmó su renovación junto a Jorge Mendes, el representante más dominador del negocio del fútbol.

Ronald Koeman se entregará sin dudarlo a Ansu este domingo en el Clásico. Ante el Valencia, el delantero internacional confirmó vivir en un estado de gracia permanente y ante el Real Madrid asumirá sin ninguna vergüenza los galones de liderar el ataque azulgrana. Incluso Memphis Depay, quién llegó como principal refuerzo veraniego, un tipo mediático y de un estilo hipnótico, ha dado un paso al lado y ha pasado a ser la muleta en la que Ansu se apoya para crear. Todos le protegen, todos le miman tras un año difícil por la grave lesión que le afectó el menisco. Pero ha vuelto desencadenado y con el '10' en la espalda.

Este domingo, Ansu Fati se va a encontrar en el otro lado del campo con Vinicius Jr, con quién, salvando las distancias y las grandes diferencias futbolísticas, puede verse reflejado. También joven, también llamado a ser una de las principales estrellas del Real Madrid tras la marcha de Cristiano, también extremo zurdo a pierna cambiada y también llegando al Clásico en un momento ascendente en su carrera. Aislando a Karim Benzema, el duelo Ansu-Vinicius se ha convertido en uno de los grandes atractivos del Barcelona-Real Madrid. Los entrenadores, los presidentes y la afición lo saben. Se terminó la etapa de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Luis Suárez y de Sergio Ramos. El momento es ahora para los jóvenes. Como dijo Laporta, "Ansu ha sido valiente. Parecía que a alguno le daba respeto el '10' y él dijo que lo quería si los capitanes lo aprobaban. Le genera una motivación más que una presión. Tiene enamorado al público".