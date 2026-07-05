El portero de Cabo Verde lo desvela: esto es lo que pasó con Messi tras el partido

Fozinha, portero de Cabo Verde, aclaró la imagen difundida junto a Lionel Messi en el partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

En las redes circuló una foto en la que Messi se apartaba del portero mientras este lo abrazaba, lo que desató una fuerte polémica; algunos incluso le atribuyeron declaraciones falsas contra el ocho veces mejor jugador del mundo.

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El portero aclaró lo sucedido: «Me acerqué y, antes de que pudiera hablar, me abrazó y me dijo: “Bien hecho, eres un gran portero, tu gente debe estar muy orgullosa de ti”».

Oír eso de Leo significa mucho, es uno de los mejores de la historia».

Le di las gracias y le dije: “Gracias, Leo, eres el mejor”. Luego le pedí la camiseta y sonrió: “Por supuesto, te la daré en el vestuario”. Nunca lo olvidaré».