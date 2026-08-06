El Paris Saint-Germain confirma la llegada de un fichaje estrella de 50 millones de euros

Paris Saint-Germain ya tiene a Maghnes Akliouche. El extremo derecho francés llega procedente del AS Monaco por cincuenta millones de euros, según han confirmado los parisinos a través de los canales oficiales.

El miércoles de la semana pasada, el PSG ya había alcanzado un acuerdo con el Monaco sobre la cifra del traspaso del joven extremo. El domingo también se cerró un acuerdo con el propio jugador.

La próxima semana está previsto el reconocimiento médico y, después, Akliouche firmará un contrato hasta mediados de 2031 en la capital francesa.

Akliouche, que estuvo con Francia en el Mundial de 2026, está considerado en París como el sustituto de Bradley Barcola. El atacante mantiene actualmente conversaciones con el Liverpool sobre un traspaso a la Premier League.

El internacional francés en diez ocasiones disputó 139 partidos con la camiseta del Monaco. En ellos logró marcar 23 goles y dar 28 asistencias.

El PSG aún no ha terminado en el mercado de fichajes. El viernes por la noche, Fabrizio Romano informó de que el club está cerca de alcanzar un acuerdo personal con Mika Godts.

Los franceses negocian intensamente con el Ajax la cantidad del traspaso. Una primera oferta de cuarenta millones de euros más cinco millones de euros en bonus fue rechazada de plano por el club de Ámsterdam.