El fichaje del portero del Parma Zion Suzuki por el Paris Saint-Germain se ha caído, según informa entre otros Fabrice Hawkins. El periodista de fichajes de RMC Sport asegura que el PSG ha descartado la operación por nuevas exigencias desde el entorno del japonés de 23 años. Según Fabrizio Romano, el Aston Villa quiere aprovecharlo de inmediato.

El PSG y Suzuki alcanzaron el martes un acuerdo verbal sobre las condiciones personales. Los parisinos ya habían llegado antes a un acuerdo con el Parma, con el que tiene contrato hasta mediados de 2029, por una cifra de traspaso de 35 millones de euros.

El PSG envió este sábado un jet privado a Italia, pero la operación acabó frustrándose igualmente. Los agentes de Suzuki exigieron comisiones que el PSG calificó de "demasiado altas".

"Esas exigencias hicieron descarrilar el acuerdo", sabe Hawkins. Así, Suzuki ve cómo se esfuma un traspaso de primerísimo nivel, aunque aún puede dar un bonito paso en su carrera.

El Aston Villa ya ha iniciado las negociaciones con el Parma por una cifra de traspaso de "más de 30 millones de euros". Los ingleses cuentan seriamente con la salida de Emiliano Martínez, pretendido por la Juventus.

Si el Parma ingresa al menos 30 millones, registrará el cuarto traspaso más lucrativo de su historia. Solo Hernán Crespo (56,8 millones, Lazio), Gianluigi Buffon (52,8, Juventus) y Lilian Thuram (36,1, Juventus) dejaron en su día más dinero al club.

Suzuki comenzó su carrera en Urawa Red Diamonds y en 2023 dio el salto al Sint-Truiden. En 2024, el club belga lo vendió al Parma por 8,2 millones de euros, donde se ha convertido en uno de los mejores porteros de la Serie A.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, cuenta con los porteros Matvey Safonov y Lucas Chevalier, pero este último, que llegó el verano pasado procedente del Lille OSC por 40 millones de euros, firmó una primera temporada especialmente desafortunada en el PSG, perdió su puesto en el once ante Safonov y ya podría salir.