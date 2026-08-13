Paris Saint-Germain va a elevar su oferta por Mika Godts, según informa De Telegraaf este jueves por la noche. Según el periódico, los franceses ofrecen ahora una cantidad de «muy por encima de los cincuenta millones de euros, incluidos bonus relativamente fáciles de cobrar».

PSG ya se lo ha comunicado telefónicamente al Ajax. La oferta aún debe presentarse oficialmente por escrito, pero es cuestión de tiempo.

Godts, por su parte, lleva ya algún tiempo de acuerdo con el PSG, pero ambos clubes todavía tienen que llegar a un entendimiento entre sí. Anteriormente, el club de la Ligue 1 presentó una oferta de cuarenta millones de euros más cinco millones de euros en bonus.

Jordi Cruijff, director técnico, no aceptó esa propuesta. Su objetivo sería una cantidad de traspaso de unos sesenta millones de euros.

A pesar de esa importante diferencia, ambas partes están ahora en conversaciones. Fuentes cercanas al PSG aseguran a De Telegraaf que una cantidad de traspaso de entre 55 y 58 millones de euros, incluidos bonus, es vista como realista por todas las partes implicadas.

Godts forma este jueves por la noche parte «normalmente» de la convocatoria del Ajax para el duelo con el Shelbourne FC en la tercera ronda previa de la Conference League.

Llama la atención que el belga sí esté en el banquillo. Ya ocurrió lo mismo el pasado domingo ante el PEC Zwolle (victoria por 0-2), porque, según dijo él mismo, no estaba del todo en forma. A falta de media hora para el final, terminó entrando igualmente.