El Papa Francisco alaba el gesto de Pep Guardiola

El beso de Guardiola a la medalla tras haber perdido la final de la Champions League ha llegado al Vaticano.

El gesto de Pep Guardiola de besar la medalla de subcampeón de la Champions League ha sido objeto de artículos y conversaciones desde el pasado sábado. Algo que es lógico dada la dimensión deportiva y social del de Santpedor y de que no es habitual que alguien que pierde una final de ese calibre muestre un signo positivo ante la presea de consolación.

Lo que nadie esperaba es que el Papa Francisco haya hecho referencia a ese momento, alabando el gesto de Guardiola. Francisco, reconocido amante del fútbol e hincha de San Lorenzo de Almagro, ha decidido valorar públicamente el beso del técnico catalán durante la audiencia a la Federación Italiana de Baloncesto.

Las palabras del jefe de la Iglesia que ha recogido Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano de la Cadena COPE, han sido las siguientes: "Y aquí me gustaría destacar la actitud ante la derrota. Me han contado que uno de estos días -no sé dónde- huubo un ganador y uno que quedó segundo, que no lo logró. Y el que quedó segundo besó la medalla. Normalmente, cuando uno queda segundo, está de morros, triste, y no digo que tire la medalla, pero tiene ganas de hacerlo. Y este besó la medalla. Esto nos enseña que incluso en la derrota puede haber una victoria. Tomar con madurez las derrotas, porque esto te hace crecer, te hace entender que en la vida no todo es dulce, no siempre todo es ganar. A veces se experimenta la derrota. Y cuando un deportista, una deportista, sabe superar la derrota así, con dignidad, con humanidad, con un gran corazón, esto es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana".