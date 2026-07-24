El padre de Yamal: Lamine le dio la bendición a Messi en 2007

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, atraviesa días llenos de felicidad y satisfacción tras cumplir uno de sus sueños más anhelados, a sus 19 años, al conquistar el título de la Copa del Mundo 2026 con la selección de España.

El camino de Yamal en el Mundial no fue en absoluto sencillo, sobre todo porque se incorporó a la concentración de la selección española recuperándose de una lesión en el isquiotibial del muslo izquierdo.

El diario "Sport" publicó las declaraciones del padre de Yamal, Mounir Nasraoui, que realizó a Mundo Deportivo, donde dijo: "Desde el momento en que nació, sabía que iba a ser una estrella. Cualquier padre siente eso y todo padre desea que su hijo sea el mejor".

Nasraoui aseguró que uno de sus principales objetivos en la vida es ver a Lamine feliz dentro y fuera del rectángulo verde.

El padre del jugador añadió, elogiando a su hijo: "Es el mejor en todo, no solo en el fútbol, sino también en el amor, como persona y en todos los aspectos. Y la razón principal de ello es que goza de una bendición de Dios, algo sumamente importante que hay que valorar".

Sobre cómo es la vida en el barrio de Rocafonda, comentó: "Este barrio es el mejor del mundo y de España, porque todos somos iguales y sentimos el mismo cariño por todos. ¡Viva Rocafonda 304! Es un símbolo y una referencia para todos".

También habló de la famosa fotografía que reunió a Lamine y a Lionel Messi, en una campaña del diario Sport en colaboración con la organización UNICEF en 2007.

Mounir Nasraoui dijo: "Quizá fue Lamine quien le dio la bendición a Messi, porque aquella foto no fue más que una hermosa casualidad de la vida".