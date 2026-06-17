Jeffrey Lang prevé un papel importante para Noa Lang en el Mundial. Si Holanda quiere llegar lejos, el extremo debe jugar con regularidad, según el mensaje al seleccionador Ronald Koeman.

Lang se quedó en el banquillo durante los 90 minutos del partido del domingo contra Japón (2-2) con la selección holandesa. Koeman apostó por Crysencio Summerville (derecha) y Cody Gakpo (izquierda) en las bandas, y luego ingresaron Memphis Depay y Brian Brobbey.

Que Lang no sería titular contra Japón ya parecía claro durante la preparación para el Mundial: el extremo del Nápoles fue uno de los pocos internacionales que no jugó en los amistosos contra Argelia (0-1) y Uzbekistán (2-1).

Este miércoles su padre hablará en Radio 538 sobre su papel en la selección: «Noa no tiene nada que envidiar a quienes ocupan su posición y puede jugar en varias demarcaciones».

«Solo que no siempre cuenta con el apoyo de ciertas personas de la selección holandesa. Porque, claro, es un chico especial. Pero eso tampoco importa. Yo siempre digo: deja que tus pies hablen», añade el optimista padre del internacional de la Oranje.

Aun así, confía en que Holanda haga un buen Mundial y aconseja a Koeman: «Espero que lleguemos lejos. Hay selecciones mejores, soy sincero. Ya veremos qué pasa».

“Ojalá superemos la fase de grupos y luego hagamos locuras. Y ojalá Noa juegue mucho, porque entonces tendremos opciones”, concluye, confiando en que el exdelantero del PSV tenga un papel importante en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.