El alemán Toni Kroos, exestrella del Real Madrid, reveló a quién eligió como ganador del Balón de Oro de 2026, colocando al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, delantero del París Saint-Germain, a la cabeza de su lista de candidatos a conquistar el prestigioso galardón.

Kroos explicó, a través de su cuenta de "Instagram" y según recogió "Foot Mercato", que su elección quizá no sea la más evidente para muchos, pero considera que Kvaratskhelia supera a todos sus rivales, afirmando: "Es el jugador número 1 para mí".

Kroos descarta a grandes estrellas

El exmediocampista alemán opina que varios de los jugadores más destacados que brillaron durante el Mundial, entre ellos Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, no ofrecieron, desde su punto de vista, una temporada lo suficientemente sólida con sus clubes para competir por el premio.

Kroos dijo que Kvaratskhelia fue "el mejor jugador de la temporada pasada", y lo describió también como "el mejor jugador actualmente en el mejor equipo de fútbol del mundo", en referencia al París Saint-Germain.

Los números de Kvaratskhelia respaldan su candidatura

El extremo georgiano firmó una temporada llamativa con el París Saint-Germain, tras marcar 19 goles y dar 11 asistencias en 48 partidos en todas las competiciones.

El impacto de Kvaratskhelia fue aún más evidente en la Liga de Campeones, donde anotó 10 goles y sirvió 7 asistencias en 16 partidos, además de desempeñar un papel decisivo durante las eliminatorias ante el Mónaco, el Chelsea, el Liverpool y el Bayern Múnich.

Este brillo otorga a Kvaratskhelia un respaldo de gran peso en la carrera por el Balón de Oro, tras recibir el apoyo de una de las estrellas más destacadas del pasado del Real Madrid, antes de que se revele la identidad del ganador del galardón el próximo 26 de octubre en la capital británica, Londres.

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