El nuevo jugador del Barcelona brilla pese al empate

Jessy Bisiuu se reivindicó como uno de los futbolistas más destacados del Barcelona Atlètic (filial) durante el empate sin goles ante el Logroñés B, este domingo, y fue uno de los elementos más activos y peligrosos del equipo frente a la portería rival, pese al fracaso del filial catalán en lograr la victoria.

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", Bisiuu fue uno de los jugadores que intentaron romper la solidez defensiva del Logroñés, y protestó reclamando un penalti tras caer dentro del área, antes de que el poste privara al futbolista belga de marcar el gol de la ventaja en la segunda parte.

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El Barcelona Atlètic sufrió al inicio del partido debido al terreno de juego extremadamente lento, que limitó la circulación del balón y obligó a los jugadores del entrenador Juliano Belletti a adaptarse a unas condiciones difíciles.

El equipo catalán necesitó cerca de 20 minutos para imponer su control y empezar a jugar en mayor medida en el campo del Logroñés.

Y con la mejora del rendimiento del Barcelona Atlètic, Bisiuu se hizo más presente, y el equipo tendió a apoyarse en la banda izquierda para construir sus ataques.

El Barça había anunciado oficialmente su fichaje del futbolista belga a principios del pasado mes de agosto, procedente del Club Brujas y hasta 2031, en una operación cuyo valor ascendió a 8,5 millones de euros.

Oriol Guerín fue también uno de los elementos más destacados del equipo catalán en el partido ante el Logroñés, y contribuyó a mejorar la circulación del balón y a generar peligro, mientras que Katovic ofreció una buena actuación, antes de recibir la segunda tarjeta amarilla y ser expulsado, lo que dificultó la tarea del Barcelona Atlètic de mantener su presión ofensiva durante los últimos minutos.

Y pese al dominio del Barça en la parte final del encuentro, y al acorralar al Logroñés dentro de su área, el filial catalán no logró alcanzar el gol de la victoria.

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