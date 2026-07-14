El Newcastle asesta un «golpe» demoledor a Arteta

El Arsenal sufrió un revés al intentar fichar al brasileño Bruno Guimarães, pues el Newcastle rechazó 50 millones de libras y pidió casi el doble por su capitán.

Según The Telegraph, los Gunners pensaban que su propuesta bastaría, pero los Magpies respondieron con una valoración cercana a los 100 millones de libras.

Esta cifra se asemeja a la que el Tottenham pagó por Sandro Tonali, lo que refleja el fuerte apego del Newcastle a su estrella, pieza clave del equipo desde su llegada.

Aunque el jugador de 26 años está abierto a fichar por el club londinense, donde volvería a la Champions y podría pelear por la Premier, no quiere forzar su salida.

Su deseo de fichar por el Arsenal refleja su ambición, pero el respeto al club y a la afición que le acogió desde su llegada del Lyon le impide presionar para forzar el traspaso.

El Arsenal debe decidir si aumenta notablemente su oferta o renuncia a un fichaje que Mikel Arteta considera prioritario para el centro del campo.

ch