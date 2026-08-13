El NEC presenta por fin al central que tanto necesitaba

El NEC ya tiene nuevo defensa. El club de Nimega ha presentado oficialmente a Gabriel Brás en sus canales oficiales. Llega cedido por un año desde el FC Porto.

Brás es capitán de la Portugal sub-21 y disputó sus partidos con el FC Porto B. El jugador de 22 años aún no ha debutado con el primer equipo.

El central diestro llega, por tanto, cedido desde el FC Porto, aunque el NEC sí ha pactado una opción de compra. No se conoce la cuantía de esa opción. Según Transfermarkt, Brás está valorado en dos millones de euros.

El NEC buscaba con insistencia refuerzos para la zaga. Dick Schreuder ya dejó claro durante la pretemporada que veía su plantilla demasiado corta en defensa y esperaba poder dar la bienvenida a otros dos o tres defensas.

Esa falta de opciones volvió a quedar en evidencia en la primera jornada contra el Telstar (derrota por 1-2). Schreuder tuvo que improvisar atrás y, al término del encuentro, dejó claro que no estaba satisfecho con los efectivos limitados en su defensa.

La nómina de defensas a disposición de Schreuder volvió a reducirse aún más el pasado martes. Philippe Sandler tuvo que abandonar el campo prematuramente durante el duelo ante el Olympiakos (victoria por 2-1).

El club teme que el exjugador, entre otros, del Manchester City no pueda estar disponible durante semanas.