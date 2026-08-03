El NEC conoce a su posible rival en el último obstáculo hacia la Liga de Campeones

Este lunes por la tarde se ha celebrado el sorteo de los play-offs de la Champions League. El NEC jugará, si el club logra superar la eliminatoria a doble partido contra el Olympiakos, la última ronda por un puesto en la fase principal ante Union Saint-Gilloise o Bodø/Glimt. El conjunto de Nimega disputará primero el partido en casa.



Sorteo completo:

Levski Sofia/Kairat Almaty - AEK Atenas

Celtic - LASK Linz

GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK

Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje

Hapoel Beer Sheva/Estrella Roja FC - Aarhus/Sabah

NEC/Olympiakos - Union Saint-Gilloise/Bodø/Glimt

Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Praga/Olympique Lyon