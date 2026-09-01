El NEC se ha reforzado con Delé Thomas, según ha informado este martes el club de Nimega en su página web. El extremo de 19 años del RB Leipzig firma hasta mediados de 2030 en De Goffert y se incorpora de inmediato a la plantilla de Dick Schreuder.

«Con Delé incorporamos a un joven talento que encaja con nuestra visión. Le ofrecemos el mismo recorrido que a Sami Ouaissa y Basar Önal para que pueda seguir desarrollándose. Además, con su desborde y velocidad nos da opciones extra en la banda», explicó el director técnico Carlos Aalbers sobre la llegada de Thomas al NEC.

Thomas pasó por las canteras de Almere City FC y Feyenoord y recaló en el PSV en 2023. El extremo izquierdo marcó seis goles en 44 partidos con el Jong PSV y fue una pieza fija en el equipo filial. Sin embargo, no tuvo minutos en el primer equipo.

Philipp Hinze, de Sky Sport, ya informó este martes de la llegada de Thomas al NEC. «Leipzig y NEC no solo negocian actualmente una cesión de Thomas, sino que al mismo tiempo también están hablando de un traspaso definitivo».

Ahora se confirma que Thomas se marcha definitivamente al NEC. El reconocimiento médico transcurrió sin problemas, tras lo cual se firmó un contrato por cuatro temporadas.

Thomas tenía contrato con el Leipzig hasta mediados de 2031 y, según Transfermarkt, está valorado en 1 millón de euros. El PSV intentó retenerlo el año pasado, pero no lo consiguió.