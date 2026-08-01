El Nápoles saca una conclusión contundente sobre Noa Lang

Noa Lang podría haber jugado ya su último partido con el Napoli, según informa Voetbal International. El extremo quería pelear por su oportunidad con el nuevo entrenador Massimiliano Allegri, pero el club prefiere que se marche.

El verano pasado, el Napoli pagó 25 millones de euros al PSV para hacerse con Lang, pero su etapa en Italia no fue precisamente un éxito rotundo. Al extremo le costó mucho entenderse con el entonces entrenador Antonio Conte, por lo que en invierno se marchó cedido al Galatasaray.

«¿Cómo lo digo de una manera normal...? No conectaba con el entrenador. Dejémoslo así», dijo Lang entonces en declaraciones a ESPN. «Sé que en Países Bajos a menudo pensáis que la culpa es mía, pero algún día ya se sabrá. Tengo una buena relación con casi toda la gente dentro del club. Este comportamiento político no va conmigo».

En Turquía, Lang levantó un poco el vuelo después, pero aun así el Galatasaray renunció a un traspaso definitivo. De este modo, Lang estaba decidido a ir a por una nueva oportunidad en el Napoli, pero después de varias semanas de pretemporada los italianos han llegado a la conclusión de que puede salir.

Por una cantidad fija de 25 millones de euros, Lang puede salir en cualquier caso, pero el Napoli también está abierto a un nuevo periodo de cesión. El neerlandés tiene contrato hasta mediados de 2030.

Sobre un posible nuevo club para Lang todavía se sabe poco. Mientras tanto, ha habido contacto con la Roma, pero descartó el fichaje. El entrenador Gian Piero Gasperini no estaba del todo convencido.

En Bélgica se espera con entusiasmo el regreso del extremo. En el Club Brujas, Lang vivió quizás el periodo más exitoso de su carrera. Sin embargo, los medios belgas también ven obstáculos en el camino: al parecer, Lang cobra en el Napoli entre 2,5 y 2,8 millones de euros netos por temporada.