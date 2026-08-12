Después de que se agotara la paciencia del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, llegará hoy miércoles el momento tan esperado: por fin podrá hablar cara a cara con su entrenador, Diego Simeone, para pedir la salida del Atleti con el objetivo de incorporarse al Barcelona en el mercado de fichajes estival actual.

Está previsto que ambos se reúnan a las nueve de la mañana en el campo de entrenamiento del Atlético de Madrid para iniciar la sesión de entrenamiento, según informó el diario "Mundo Deportivo".

Álvarez regresó al Atlético de Madrid el pasado lunes decidido a hablar con Simeone y pedir la salida del Atlético de Madrid, pero el técnico no se presentó.

Simeone, tras su regreso de la gira asiática, había viajado a Ibiza para pasar dos días de descanso, algo que sorprendió al delantero argentino, que deseaba aprovechar ese tiempo para tratar su situación personalmente.

Pero este no fue el único obstáculo, ya que también estuvo ausente Miguel Ángel Gil Marín, otra persona a la que Julián considera clave para su futuro, pues el consejero delegado del Atlético estaba de vacaciones, lo que dejó al jugador sin las dos personas con las que esperaba hablar para intentar encontrar una solución mediante el diálogo.

Julián completó ayer martes dos sesiones de entrenamiento y, por la tarde, se reunió con el director deportivo Mateu Alemany, que estuvo presente en la sesión y se encuentra en el campo de entrenamiento del Cerro del Espino desde hace días.

Asimismo, el agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, permaneció a su lado, con la esperanza de alcanzar una solución después de haber desempeñado un papel fundamental con el jugador, ya que fue el responsable de llevarlo desde y hacia el campo de entrenamiento.

Álvarez, según el diario catalán, se siente muy disgustado y, como informó anteriormente Mundo Deportivo, su mensaje fue claro desde el lunes: dejó claro que se mantiene firme en su decisión, que quiere marcharse, que no se debe contar con él y que está dispuesto a tomar medidas más contundentes si es necesario; ha intentado resolver el conflicto mediante el diálogo durante algún tiempo, pero sus intentos han fracasado.

La ausencia de Simeone el lunes no fue en absoluto bien recibida por Álvarez, ya que el delantero cree que el entrenador conocía de antemano su deseo de hablar con él, y entiende que, en un momento tan delicado como este, debería haber abordado la situación personalmente; por eso, la decisión de Simeone de irse a Ibiza no hizo más que agravar el disgusto del jugador, que ya sufría la presión.

Así pues, el jugador argentino tiene la intención de hacerlo tras la sesión matinal: hablar con Simeone e informarle de que sigue firme en su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y de que su objetivo continúa siendo el Barcelona y, según fuentes cercanas a él consultadas por el diario "Mundo Deportivo", el jugador recibió del club, desde el pasado mes de febrero, la promesa de facilitar su traspaso este verano.

Todo depende de ese encuentro directo con Simeone; la reunión que Julián buscaba el pasado lunes se celebrará finalmente hoy miércoles, pero llega en un momento completamente distinto: el delantero ya no se conforma con explicar su postura, sino que se siente disgustado, cree que el diálogo ha llegado a un punto muerto y ha advertido de que está dispuesto a dar pasos adicionales para alcanzar una solución.