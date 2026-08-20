Johnny de Mol se disculpó el jueves por la noche en nombre de KIJK por los grandes problemas técnicos en torno al directo de FC Sion - Ajax, pero su mensaje de cierre ha sentado muy mal a varios espectadores. El presentador habló, pese al complicado arranque, de una “noche exitosa para el espectador y para el Ajax”, mientras que los usuarios de pago se habían perdido gran parte del inicio del partido.

Para el duelo de los play-offs de la Conference League, los aficionados tuvieron que pagar una sola vez 4,99 euros para poder seguir el partido a través de KIJK. Sin embargo, la previa y el primer cuarto de hora no pudieron verse porque la retransmisión en directo mostró una pantalla en negro, tras lo cual aparecieron innumerables quejas en las redes sociales.

Después del partido, De Mol volvió sobre los problemas en el breve análisis posterior junto al analista Richard Witschge. “Vamos a cerrar. Queremos volver a pedir disculpas por el inicio de la emisión. Ahí hubo un pequeño problema, arrancó con dificultad. Igual que el Ajax, en realidad, también arrancó con dificultad”, dijo el presentador con un guiño.

Después llegó un cierre que ha caído completamente mal entre una parte de los espectadores. “Al final, aun así, un festival de goles con seis tantos. Según yo, una noche exitosa para el espectador y para el Ajax. Gracias por verlo y quizá hasta la próxima”, dijo De Mol, sin decir nada sobre una posible compensación.

En X, varios espectadores dejan claro que entienden poco esa conclusión. “Devolved el dinero, KIJK”, escribe Kevin van den Ende (Cavinsky), a lo que alguien responde: “Efectivamente, lamentable, y luego De Mol: ‘Perdón, pero fue un festival de goles.’”

Ron Michielsen también se muestra visiblemente molesto por las palabras del presentador. “Johnny cierra con: ‘... una noche exitosa para el espectador y para el Ajax... Y quizá hasta la próxima.’ ¿Pero qué te crees con ese viejo agarrado tuyo?!”, escribe en X.











