El equipo sudafricano Mamelodi Sundowns sorprendió al senegalés Édouard Mendy, guardameta del Al-Ahli saudí, tras lograr la victoria sobre su equipo por 2-1, dentro de las competiciones de la Copa Intercontinental de Clubes, en un enfrentamiento que evidenció la superioridad del conjunto sudafricano, que resolvió el duelo a su favor.

Tras el pitido final, Mendy habló sobre el nivel mostrado por el Sundowns durante el partido, reconociendo la fortaleza del equipo y su capacidad para desplegar un fútbol destacado, a pesar de que el Al-Ahli aspiraba a salir con un resultado diferente del encuentro que se disputó en Sudáfrica.

Mendy declaró en unas manifestaciones televisivas tras el partido: «El Sundowns es el mejor equipo de África, sin duda», en un claro elogio del portero senegalés al nivel que ofreció el conjunto sudafricano ante el Al-Ahli, después de encontrar dificultades para frenar su peligro durante el duelo.

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El guardameta del Al-Ahli añadió: «El Sundowns es uno de los mejores equipos contra los que ha jugado jamás», asegurando que el enfrentamiento fue ante un rival que posee grandes capacidades técnicas y que merece el elogio por lo que ofreció sobre el terreno de juego ante el equipo saudí.

Cabe recordar que el Sundowns se coronó campeón de la Copa de África, Asia y el Pacífico, clasificatoria para la siguiente fase de la Copa Intercontinental.

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