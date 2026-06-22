El Manchester United cierra la puerta al Barcelona

El FC Barcelona busca un delantero en este mercado y baraja a Benjamin Sesko, pero el Manchester United ya rechazó negociar por el esloveno.

Según CaughtOffside, el Barça lo contempla como plan B por si falla la opción principal: Julián Álvarez.

Álvarez sigue siendo la opción preferida, pero el Atlético de Madrid se aferra a su estrella y solo aceptaría una oferta desorbitada que el Barça no puede asumir.

Ante esta complicación, el Barça buscó alternativas y fijó su atención en Cesc tras su prometedor debut con el United.

Sin embargo, la respuesta de Old Trafford fue clara: el Manchester United no piensa venderlo, pese a las consultas de algunos agentes.

El técnico Michael Carrick lo ve como un pilar de su proyecto a largo plazo.

El club inglés invirtió mucho para ficharlo del Leipzig y, tras su primera temporada, la directiva confía en que liderará la delantera por muchos años.

Por ello, el club lo considera “intocable” y descarta su venta.

Esta temporada ha jugado 30 partidos, suma 1.635 minutos, 11 goles y una asistencia, y ha realizado 51 disparos, 34 de ellos entre los tres palos.

Los fichajes del United confirman esta confianza: buscan otro delantero para apoyarlo, no para reemplazarlo.

Su peso crece tras la salida de Højlund y la incertidumbre sobre Zirkzee, pues prescindir de él obligaría a reconstruir el ataque.

Además, el jugador se siente cómodo en Old Trafford y no planea marcharse.

Así, el interés del Barcelona se percibe más como un seguimiento de su progresión que como una operación inminente.

La firme postura del United descarta negociaciones, por lo que Siscó seguirá siendo pilar del equipo en Old Trafford.