El Manchester City ya piensa en el sucesor de Pep Guardiola

Enzo Maresca sigue siendo el principal candidato para suceder a Guardiola en el City, según informó el viernes el experto en fichajes Fabrizio Romano.

No es la primera vez que surge este rumor: a finales del año pasado ya se habló del interés por Maresca, que entonces dirigía al Chelsea. Poco después, los londinenses lo despidieron.

Su salida se debió a tensiones con la directiva. Tras su despido llegó Liam Rosenior, que solo dirigió 23 partidos antes de marcharse.

Antes de fichar por los Blues, dirigió una temporada al Leicester City y lo llevó al título de la Championship; ahora, el campeón de la Premier 2015/16 ha descendido a la tercera división inglesa.

Además del City, varios clubes italianos siguen su pista, aunque Romano no los nombra. En 2021/22 dirigió al Parma en su país.

Los rumores sobre la salida de Guardiola, cuyo contrato dura hasta 2027, al final de esta temporada no cesan. El técnico español dirige al equipo desde 2016 y ha logrado numerosos títulos en el Etihad Stadium.

El exjugador del FC Barcelona ganó una Liga de Campeones y seis ligas inglesas. Este curso, el Manchester City lucha de nuevo por el título, en una reñida pugna con el Arsenal.