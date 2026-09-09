Liverpool ha comenzado la Champions League con una victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid. El equipo del entrenador Andoni Iraola se vio por detrás muy pronto en Anfield con un gol de Marcos Llorente, pero dio la vuelta por completo al partido gracias a los tantos de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.

Virgil van Dijk fue el único neerlandés que apareció en el once inicial del Liverpool, mientras que Jeremie Frimpong y Ryan Gravenberch hicieron acto de presencia como suplentes. Cody Gakpo fue baja por una lesión leve.

Liverpool empezó fuerte y ya dentro del primer minuto tuvo una ocasión por medio de Isak, que remató fuera tras una asistencia de Szoboszlai. El Atlético también avisó pronto por medio de Julián Álvarez. Poco después, Szoboszlai cayó dentro del área, pero el árbitro Davide Massa no señaló penalti con acierto.

A los catorce minutos, Bradley Barcola fue frenado por Jan Oblak, pero tres minutos después llegó el gol inicial en la otra portería. Llorente aprovechó el espacio en la defensa del Liverpool, se marchó de Milos Kerkez y definió con calma ante Alisson para hacer el 0-1.

El Atlético siguió siendo peligroso al contragolpe y vio cómo un disparo lejano de Álvarez era detenido con muchas dificultades por Alisson. Liverpool fue haciéndose después con el control de manera cada vez más clara y estuvo cerca del empate por medio de Wirtz, pero Oblak salvó con una gran intervención su remate.

A cinco minutos del descanso llegó por fin el merecido 1-1. Oblak rechazó primero un intento de Barcola, tras lo cual Liverpool dio continuidad al ataque y Szoboszlai, tras un bonito taconazo de Araujo, recibió el balón en carrera y definió con convicción.

Tras el descanso, Liverpool mantuvo de inmediato esa dinámica. Barcola cruzó fuera poco después de la reanudación, pero en el minuto cincuenta sí llegó el gol, cuando Mac Allister marcó desde la frontal del área con un disparo entre un bosque de jugadores que dejó sin opciones a Oblak: 2-1.

Iraola dio entrada a Frimpong por Barcola a la hora de partido y diez minutos más tarde también entró Gravenberch por el goleador Mac Allister. El Atlético apretó en el tramo final, pero Álvarez se encontró con Alisson.

Aun así, fue Liverpool el que también tuvo el dominio en los últimos minutos. Frimpong creyó marcar el 3-1 en el tramo final tras un rechace, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego. Así, el marcador no se movió del 2-1 y el conjunto local se quedó con los tres puntos en Anfield.







