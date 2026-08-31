El Liverpool desembolsa una cantidad monstruosa y presenta a Barcola

Bradley Barcola ya puede llamarse oficialmente jugador del Liverpool. El gigante inglés anunció este lunes que el atacante procedente del Paris Saint-Germain ha superado con éxito el reconocimiento médico, tras lo cual ha firmado un contrato de larga duración.

«Es un gran honor poder jugar en el Liverpool. Estoy muy feliz. Ha tardado mucho, pero estoy increíblemente contento de poder jugar ahora en el Liverpool. Lo único que quiero es estar en el campo y jugar», celebra Barcola en la web de su nuevo club.

«Espero lograr grandes cosas. Primero, ganar la Premier League, ese es uno de los mayores sueños de mi vida. Quiero conseguirlo y formar parte de este equipo durante mucho tiempo. Por eso también he firmado un contrato de larga duración. Espero que salga bien», añade el ambicioso atacante.

El PSG ha publicado en su web un mensaje de agradecimiento dirigido a Barcola. «Paris Saint-Germain agradece sinceramente a Bradley sus tres temporadas en el club. Llegó a París con veinte años, experimentó un enorme desarrollo, ganó trece títulos y contribuyó a escribir uno de los capítulos más bellos de la historia del Paris Saint-Germain».

«Gracias a su talento y a las emociones que despertó entre los aficionados, Bradley seguirá viviendo en los corazones de los parisinos. El club le desea lo mejor para el resto de su carrera y mucho éxito con sus nuevos colores», señaló la directiva del PSG.

Según medios ingleses, el Liverpool paga 123 millones de euros, una cifra que todavía puede ascender hasta 144 millones mediante bonus. No es del todo una cantidad récord, ya que por Alexander Isak se pagaron 145 millones de euros.

Anteriormente, el Liverpool aún pensó en una operación conjunta con Ibrahim Mbaye, pero el extremo derecho senegalés fue vendido el viernes por la noche al Aston Villa por 55 millones de euros.

Barcola disputó un total de 152 partidos con el gigante francés. En ellos marcó 39 goles y dio 37 asistencias. Ganó dos veces la Champions League con el club.