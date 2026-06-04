El Liverpool actúa con rapidez y presenta a su sucesor, Arne Slot

Andoni Iraola, de 43 años, es el nuevo entrenador del Liverpool tras la destitución de Arne Slot. Firma por dos temporadas.

El club anunció el fin de semana que Slot, pese a tener contrato hasta 2027, dejaría el cargo tras una primera temporada exitosa y un segundo curso decepcionante.

Tras quedar quinto en la Premier, el club no dudó y contactó con Iraola, quien ya había decidido dejar el Bournemouth tras tres temporadas.

Su valiente estilo de juego y el sexto puesto conseguido le valieron elogios y la clasificación para la fase de grupos de la Europa League.

«Estoy tremendamente ilusionado, de verdad, tremendamente ilusionado», declara Iraola en la web del club. «Porque, claro, conoces el Liverpool; sabes que es un gran club, un club gigantesco, uno de los más grandes del mundo. Pero cuando lo sientes desde dentro y conoces mejor el club, siempre he pensado que es un club especial».

«No hace falta mucho para sentirse atraído por el Liverpool. El Liverpool es el Liverpool. Pero, claro: el ambiente, la afición, el club, los jugadores, la oportunidad que tengo de entrenar a futbolistas de primer nivel, la oportunidad de luchar por títulos… No creo que pueda haber nada más atractivo que esto. Es difícil encontrar algo así. Así que tengo muchas ganas de empezar».

Iraola, que previamente dirigió al AEK Larnaca, al CD Mirandés y al Rayo Vallecano —finalista de la Conference League 2023 ante el Crystal Palace (1-0)—, también jugó siete partidos internacionales con España.

Su objetivo es devolver al Liverpool a lo más alto en Inglaterra, y ya sabe que el club jugará la Champions League la próxima temporada gracias a su quinto puesto.