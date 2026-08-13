El León mexicano envía un mensaje a Messi tras el abrazo sorpresa

El club mexicano León dedicó un mensaje especial a la estrella argentina, Lionel Messi, tras el partido que enfrentó al equipo con el Inter Miami estadounidense en la Leagues Cup, y que fue testigo de un emotivo momento entre la leyenda del tango y el defensor del León, el colombiano Yohan Romaña.

El León publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", una foto del abrazo entre Romaña y Messi durante el partido, y escribió: "Este abrazo del León, de todos, del fútbol, es para ti, querido Lionel. Respeto y cariño".

Lee también

Álvarez se siente traicionado por Simeone y decide intensificar su presión por el Barcelona

Antes del inicio de LaLiga: nuevo ataque a Vinicius Junior

El mensaje llegó tras el partido que terminó con la victoria del León (3-2) sobre el Inter Miami, con lo que el equipo estadounidense se despidió de la Leagues Cup.

El encuentro fue testigo del regreso de Messi a los terrenos de juego, tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, hace unos días. Participó como suplente en la segunda mitad.

El abrazo se produjo durante una de las jugadas de balón dividido, cuando Romaña intervino para frenar a la estrella argentina, antes de abrazarlo y levantarlo del terreno de juego, en una imagen que provocó una amplia repercusión y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más destacados del partido, con la que el jugador del León expresó su consuelo a Messi tras su dolorosa pérdida.



