El Jong Ajax sufrió una dura derrota el Lunes de Pascua en la Keuken Kampioen Divisie, al caer por un contundente 6-1 ante el Vitesse. El defensa Aaron Bouwman, visiblemente decepcionado, se presentó ante las cámaras de ESPN tras el partido y llegó a una dolorosa conclusión: esto no es suficiente para ganarse un puesto en el primer equipo.

«Jugué muy mal», comenzó Bouwman, que no necesitó muchas palabras para hablar de su actuación. «Podría decir mucho al respecto, pero simplemente fue malo».

Además, el joven talento del Ajax no está nada satisfecho con el rendimiento del equipo. «Esto no puede ni debe pasar. En los últimos tres minutos de la primera parte, de repente encajas dos goles».

«Luego, en la segunda parte, marcas el 3-1, pero enseguida encajas otro gol. Todo fue demasiado fácil», concluye el defensa.

Bouwman volvió a jugar tras más de un mes sin hacerlo, pero afirma que la falta de ritmo no es excusa para un mal partido. «Sabes de antemano que este partido se avecina, así que simplemente tienes que estar listo».

Tras el parón invernal, Bouwman tuvo algunas oportunidades en el primer equipo ocupando el puesto de Josip Sutalo, pero actualmente tiene que conformarse con un papel de suplente. El joven defensa mantiene la esperanza, aunque por ahora ve el panorama con pesimismo. «Al final, mi oportunidad volverá por sí sola, pero si me muestro como hoy, eso no es suficiente».

Tras la derrota por 6-1, el Jong Ajax cae al vigésimo puesto de la Keuken Kampioen Divisie y vuelve a ser colista. El Jong Ajax se encuentra a tres puntos del Helmond Sport y del TOP Oss (35).