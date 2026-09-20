Justin Kluivert no podrá incorporarse el lunes a la selección de Países Bajos. El mediapunta será baja este domingo con el Bournemouth ante el Liverpool y, según el técnico Marco Rose, estará de baja varias semanas por una lesión, por lo que se perderá la primera concentración internacional con Xavi Hernández como seleccionador.

Kluivert sufrió la lesión el jueves por la noche durante el partido de la Europa League contra la Real Sociedad en San Sebastián. El Bournemouth ganó 1-2 en su debut europeo y Kluivert tuvo un papel protagonista al marcar el primer gol a los once minutos.

El neerlandés siguió sobre el césped durante mucho tiempo pese a la lesión y no fue sustituido hasta el minuto 84, cuando entró David Brooks. Rose dejó claro unos días después que el Bournemouth no podrá contar con él por el momento. «Justin sufrió una lesión en San Sebastián. Tendremos que prescindir de él durante unas semanas. No es nada muy grave, pero necesita tiempo».

Eso significa que Xavi tendrá que improvisar de inmediato en torno a su primera convocatoria como seleccionador de Países Bajos. Kluivert formaba parte del grupo de 26 jugadores que debía incorporarse el lunes 21 de septiembre por la tarde en Zeist para el inicio de un exigente parón internacional.

Países Bajos disputará cuatro partidos de la Nations League en las próximas semanas. La selección neerlandesa arrancará el jueves 24 de septiembre en el Johan Cruijff ArenA contra Alemania, antes de medirse a Serbia, Grecia y de nuevo Serbia.

Todo apunta a que Xavi llamará a un sustituto tras la baja de Kluivert. El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, y el centrocampista del PSV Guus Til parecen dos de los candidatos más evidentes, aunque todavía no se sabe si el seleccionador añadirá realmente a un jugador extra a su lista.

Til sí formó parte de la selección neerlandesa con Ronald Koeman en el Mundial, pero llamativamente se quedó fuera del primer grupo de Xavi. El entrenador del PSV, Peter Bosz, aseguró el viernes que le sorprendía que su centrocampista no hubiera sido informado personalmente. «Ni siquiera recibió una llamada. Eso sí que es llamativo, porque estuvo en el Mundial».

Valente, en cambio, presentó su candidatura este domingo sobre el césped mientras Xavi estaba en la grada durante la victoria por 5-0 del Feyenoord sobre el FC Utrecht. El centrocampista marcó de penalti y reconoció después del partido que esperaba una invitación: «Por supuesto que estás decepcionado. En el fondo esperaba un poco estar, pero tengo que hablar con los pies y hoy lo he hecho».