El Inter paga decenas de millones y ficha a su segundo refuerzo del verano

El Inter ha fichado a Aleksander Stankovic del Club Brugge por 23 millones de euros.

Hijo de la leyenda del Inter Dejan Stankovic, se formó en todas las categorías inferiores del club, pero no logró afianzarse como titular.

El Brujas apostó por él el pasado verano y pagó casi diez millones. En Bélgica ha mejorado notablemente y ahora regresa al Inter.

Gracias a una cláusula de recompra, el campeón de Italia solo paga esos 23 millones.

En Brujas jugó 55 partidos la temporada pasada y marcó nueve goles como central, contribuyendo al título belga del club.

Antes, el Inter ya había pagado 17 millones de euros por Manuel Akanji, del Manchester City.