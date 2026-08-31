El anuncio de la retirada de Lionel Messi de la selección argentina no pasó como un acontecimiento deportivo pasajero dentro del país, ya que su eco se extendió rápidamente hasta los más altos niveles del Estado.

El presidente argentino Javier Milei se sumó a la despedida de la leyenda de Argentina con un breve mensaje que llevaba un gran reconocimiento al capitán de la Albiceleste, protagonista de los logros más destacados del fútbol argentino moderno.

Milei publicó a través de su cuenta de Instagram una foto de Messi mientras saludaba a la afición, y escribió: «Muchas gracias, hombre imposible».









El mensaje del presidente argentino llegó horas después de que Messi anunciara su decisión de poner fin a su trayectoria internacional, a través de un mensaje emotivo en el que afirmó que el paso no fue fácil, pero que llegó tras una larga reflexión y después de haber alcanzado el convencimiento de que era el momento adecuado para dar paso a una nueva generación de jugadores.

Messi dijo en una parte de su mensaje: «Lo he dado todo, y ya no tengo más para ofrecer, además de que hay un grupo de jóvenes jugadores maravillosos que merecen tener su oportunidad».