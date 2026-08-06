El FC Barcelona da un paso más en la batalla por Rodri. El experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto escribe que los catalanes han alcanzado un acuerdo personal con el campeón del mundo de treinta años.

Durante mucho tiempo, Rodri, madrileño de nacimiento, estuvo abierto a dar el paso al Real Madrid. Sin embargo, durante mucho tiempo el interés no fue recíproco, por lo que perdió la paciencia y decidió abrirse al Barcelona.

Ese club ha logrado ahora alcanzar un acuerdo con Rodri a toda velocidad, cuyo contrato con el City se extiende hasta mediados de 2027. Los ingleses quieren 80 millones de euros, pero estarían dispuestos a hablar a partir de 60 millones.

«El club también le ha dado garantías con respecto a las negociaciones con la entidad inglesa», escribe Moretto. «En las próximas horas, el Barça se pondrá en contacto con el City de manera oficial».

Rodri llevó a España el verano pasado al título mundial como capitán. Varios de sus compañeros en La Roja han ayudado a convencer a Rodri para que elija dar el siguiente paso en el Spotify Camp Nou.

Fabrizio Romano añade, no obstante, que el Barcelona sigue en guardia ante cualquier movimiento del Real Madrid. El conjunto blanco ha estado centrado en las últimas semanas, sobre todo, en hacerse con el delantero del RB Leipzig Yan Diomandé.

Rodri pasó por la cantera del Atlético de Madrid, pero despuntó en el Villarreal. En 2018 regresó al Atleti, antes de ser traspasado al City en 2019 y convertirse allí en un centrocampista de absoluta talla mundial.