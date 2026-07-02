El golazo de Telemans bate el récord histórico de la estrella argelina

Yuri Tielemans marcó dos goles, incluido el de la victoria 3-2 sobre Senegal en la prórroga del miércoles en Seattle, y ya es el autor del tanto más tardío en la historia de los Mundiales.

Su tanto de la victoria llegó en el 124:43, el más tardío en la historia del torneo.





Superó el récord del argelino Abdelmoumen Djabou, quien marcó contra Alemania en el 120:49 del Mundial 2014 (2-1).

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Además, Tielemans es el segundo belga en marcar un doblete en eliminatorias, tras Bernard Voorhoof en 1934.

Senegal ganaba, pero Lukaku (86’) y Tielemans (89’) igualaron (2-2).

En la prórroga, Tielemans marcó de penalti en el 120+5 y dio el pase a Bélgica.

Con este triunfo, Bélgica avanza a octavos y espera al ganador de Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina.