El futuro de «Vandaag Inside» pende de un hilo tras la llamativa decisión de Wilfred Genee

El futuro de Wilfred Genee en «Vandaag Inside» es incierto: según el podcast deAD Media, negocia con RTL pese a que su contrato con Talpa termina dentro de un año.

El talk show diario de SBS6 es, desde 2022, el más visto de Talpa, pero su continuidad no está garantizada: Johan Derksen duda de seguir tras 2027 y Genee también.

RTL lo sabe y ya habla con él. «Me sorprendió leer que siguen negociando», afirma la columnista delAD, Angela de Jong, antigua colaboradora del programa.

«Peter van der Vorst siempre se mostró muy firme en que ya no quería a los chicos de VI y, sinceramente, tampoco me los imagino en RTL 4. Depende un poco de lo que se quiera hacer con RTL 7, porque habría que invertir mucho dinero en ello», analiza De Jong sobre el panorama televisivo neerlandés.

De Jong entiende que Genee busque nuevos retos: «Podría crear mucho contenido para Videoland, algo que ahora no puede hacer en SBS6; allí tiene más oportunidades».

Genee, Derksen y René van der Gijp llevan años siendo los rostros de VI, aunque discuten con frecuencia. La semana pasada, a Derksen no le gustó que Genee le advirtiera, a sus 77 años, sobre sus comentarios sobre sexo en televisión.